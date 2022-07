Non sembra volersi fermare il West Ham, che dopo l'acquisto di Scamacca, vuole portare in Inghilterra anche due centrocampisti del Napoli. Da quanto riporta il Corriere dello Sport, gli Hammers si sono fatti avanti sia per Fabian Ruiz, ricevendo il no del giocatore, sia per Piotr Zielinski, la cui valutazione del Napoli è di 40 milioni.