Ilicic al Napoli: il Corriere dello Sport svela i motivi per cui il giocatore sloveno potrebbe sbarcare in azzurro. Ilicic è sponsorizzato da Davide Ancelotti, rapito dalla sua fantasia. C'è già una sorte di opzione morale con accordo totale per tre anni con opzione per il quarto che però ha bisogno chiaramente del sì dell'Atalanta che chiederà tanti soldi e probabilmente contropartite tecniche. Nel Napoli può ricoprire due ruoli: largo a destra e punta centrale secondo le idee di calcio del mister e aggiungere estro, funambolismo, inventiva e pericolosità offensiva al reparto avanzato.