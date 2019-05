Il Napoli piomba con prepotenza su Josip Ilicic. Il trequartista dell'Atalanta, in gol ieri contro la Juventus, ha un accordo di massima con il club partenopeo: gli azzurri hanno raggiunto un'intesa con l'ex Fiorentina e Palermo sulla base di un contratto triennale da 2,2 milioni di euro a stagione.



IL CARTELLINO DI INGLESE... - Al momento, non c'è ancora nessuna trattativa con l'Atalanta, concentrata sull'obiettivo Champions, ma col contratto in scadenza nel 2020, Ilicic sarà uomo mercato. La Dea, non è un segreto, segue Roberto Inglese, che rientrerà a Napoli dal prestito al Parma: DeLa lo valuta 15 milioni di euro, e per arrivare a Ilicic e convincere l'Atalanta può sacrificare il centravanti ex Chievo.