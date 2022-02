Gianni Improta, ex centrocampista del Napoli dal 1967 al 1973 e nella stagione 1979/80 ha commentato la vittoria degli azzurri all'Olimpico contro la Lazio. Le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli:



"Indubbiamente nel primo tempo il Napoli sinceramente a centrocampo palesava delle incertezze notevoli, specialmente per Fabián e Zielinski. Il primo sbagliava spesso cambio di gioco ed era lento, veniva sempre sopraffatto dai giocatori della Lazio, il secondo invece non è riuscito a tirar fuori il colpo ad effetto che lo contraddistingue. Spalletti ha fatto bene con le sostituzioni. Il calcio è bello perché Fabián è stato uno dei peggiori e ha trovato un gol bellissimo. In questi casi si vede la mano di chi segue questi ragazzi durante tutta la settimana, per questo è uscito solo uno dei due".