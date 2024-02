Napoli in ansia per il Milan: Politano e Zielinski si allenano a parte. Migliorano Meret e Olivera

Novità per quanto riguarda il Napoli di Walter Mazzarri. In vista del match contro il Milan di domenica, la squadra azzurra recupera parzialmente Mathias Olivera e Alex Meret, che hanno svolto una parte di allenamento con il resto dei compagni. Brutte notizie invece per Piotr Zielinski, ma anche per Matteo Politano, che hanno invece lavorato individualmente sul terreno di gioco di Castel Volturno. Di seguito il contenuto del report pubblicato sul sito ufficiale del club partenopeo:



"Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro di forza. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ridotto. Zielinski e Politano hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Per Olivera e Meret prima parte di seduta in gruppo e seconda parte di allenamento personalizzato in campo".