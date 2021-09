Sono giorni difficili per i portieri del Napoli. Due giorni fa è arrivato l'esito degli esami per Alex Meret che hanno evidenziato ​la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. L'estremo difensore friulano dovrà restare a riposo almeno 2-3 settimane e poi si valuterà il recupero.



Non arrivano notizie confortanti dal Sudamerica. Ieri Ospina è sceso in campo con la sua Colombia per affrontare la Bolivia e al minuto 95 ha subito un infortunio: uscita bassa per il portiere del Napoli che ha ricevuto un colpo da parte di ​Algaranaz. Ospina ha terminato l'incontro zoppicando vistosamente e lasciando i rinvii con i piedi ai compagni.