Il Napoli ha chiuso proprio in giornata il suo primo acquisto del mercato invernale. Rino Gattuso ha indicato alla società il centrocampo come reparto da rinforzare con maggior urgenza e il presidente De Laurentiis lo ha accontentato. Lobokta? Si continua a trattare per lui, ma il primo colpo è Diego Demme, atterrato mercoledì poco dopo le 23 a Roma. Giovedì mattina alle 10 si sottoporrà alle visite mediche di rito a Villa Stuart, sempre nella Capitale.



I DETTAGLI - Operazione chiusa con il Lipsia per il regista classe '91 per circa 12 milioni di euro. In questa stagione il tedesco di origini italiane ha giocato 24 partite totali tra tutte le competizioni, con un gol in Champions League. A Demme un ingaggio di 2 milioni a stagione più 500 mila euro di bonus. Il Napoli lo aspetta, è il regista che serviva a Gattuso per il suo 4-3-3.



ALL-IN LOBOTKA - Il club sta continuando a trattare con il Celta Vigo per chiudere anche il colpo Lobotka già nelle prossime ore. ​Sabato si saprà se Gattuso avrà a disposizione anche lo slovacco. Il ds Giuntoli, oltre ad alzare l'offerta di 2 milioni, arrivando a poco meno di 21 milioni più bonus, nella giornata di oggi con il club galiziano ha anche fermamente sottolineato che il Napoli aspetterà fino alla tarda serata di venerdì, al massimo sabato mattina, poi andrà su Jean Michael Seri, giocatore del Fulham in prestito al Galatasaray, per il quale è pronta un'offerta superiore ai 15 milioni. Nella giornata di giovedì sono attesi nuovi contatti, soprattutto la risposta del Celta a quello che è il massimo sforzo prodotto dal Napoli per acquistare Lobotka. Chiuso Demme, il club vuole regalare anche un secondo colpo a Gattuso per la mediana.