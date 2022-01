Quello del terzino in casa Napoli è diventato un vero e proprio tormentone negli ultimi anni. Complice l'infortunio di Ghoulam nel novembre 2017, la fascia sinistra si è fortemente indebolita. Inutili i tentativi di recuperare l'algerino che per tre anni ha avuto ricadute importanti. Ha provato a rialzarsi, a rientrare cercando la condizione migliore ma è mancata la continuità. Il solo Mario Rui ha avuto chiaramente difficoltà, anche in questa stagione in cui il rendimento è di livello. Ma è ovvio che non può caricarsi da solo tutto il peso dell'out mancino.

- Dal prossimo anno, però, il discorso cambierà.Il contratto di Faouzi Ghoulam è in scadenza, l'algerino e il club azzurro si saluteranno a giugno. Anche Mario Rui potrebbe partire, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere e se ne riparlerà direttamente al termine di quest'annata. Servirà un nuovo innesto, ma anche due nel caso, e il Napoli si sta già muovendo per portare un rinforzo a Luciano Spalletti.- Sotto la lente del ds Cristiano Giuntoli sono passati Reinildo Mandava e Nicolas Tagliafico. Il primo sarebbe stato il colpo perfetto per la gestione De Laurentiis, essendo un parametro zero a partire dalla prossima estate. Ma è arrivato prima l'Atletico Madrid, pronto a chiudere già a gennaio. L'argentino, invece, è nel mirino del Barcellona e al momento sembra essere fuori dai radar napoletani. Così. Era nata anche un'ipotesi di averlo immediatamente in rosa, già nel mercato di gennaio. Si è palesato, però, un doppio ostacolo. Infatticon la volontà di arrivare fino a fine stagione per centrare la salvezza (attualmente è a +4 sul Cadice terzultimo). L'altro problema riguarda la lista, dato che il Napoli ha la rosa al completo sotto il punto di vista numerico.il principale indiziato ma l'algerino non ha accettato il trasferimento in un altro club.