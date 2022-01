Il fondo saudita, che ha acquistato il, non sta di certo a guardare. Il progetto è chiaro: costruire una squadra che nel giro di due o tre anni possa dare fastidio alle big della Premier League. Per riuscirvi dovrà portare nel nord dell’Inghilterra tanti campioni attaccando il mercato internazionale. I Magpies, dopo aver provato invano con, stanno concentrando le attenzioni su. Difficile, se non impossibile, sarà sviluppare una trattativa con ilgià in questa sessione di mercato invernale,. Se dovesse arrivare un’offerta con questi parametri economici allora il club azzurro potrebbe sedersi intorno a un tavolo con il Newcastle. Chiaramente ci sarebbe da verificare la volontà del giocatore che era già stato vicino a sbarcare in Premier League qualche anno fa quando era entrato nei desideri del. La minaccia esiste ed è concreta, i Magpies puntano Osimhen.