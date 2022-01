Pochi dettagli, poi arriverà la fumata bianca. Il Napoli è a un passo da chiudere la trattativa con il Manchester United per Axel Tuanzebe, sulla base di un prestito secco di circa un milione di euro tra parte fissa e bonus. Il centrale di origini congolese, che quest'anno ha giocato solo 685' spalmati in 11 partite tra Premier League e Carabao Cup con la maglia dell'Aston Villa, è atteso in Italia tra giovedì e venerdì per sostenere le visite di rito. Spalletti vorrebbe averlo a disposizione per la sfida contro la Sampdoria, in programma domenica alle 16.30 al Maradona.



COVID - Nel contratto di Tuanzebe ci sarebbe anche una clausola legata al Covid: è previsto il pagamento dello stipendio fino a quando verrà giocato il campionato di Serie A, qualora le autorità sanitarie applicassero un nuovo lockdown con blocco delle partite di calcio e sforamento dello stesso nel mese di giugno.