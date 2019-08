Il Napoli ha chiuso per Fernando Llorente. E' lo spagnolo il rinforzo per il reparto offensivo, da tempo richiesto da Carlo Ancelotti. Accordo definito con l'entourage del giocatore, che da giorni era in attesa della risposta definitiva da parte del club partenopeo. Sfumato definitivamente dunque il sogno Icardi.



I DETTAGLI - Questa mattina sono stati limati gli ultimi dettagli. Llorente firmerà un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Lo spagnolo dovrebbe sostenere le visite mediche di rito nel weekend, poi firmerà il contratto con il Napoli. Llorente torna in Italia dopo i due anni alla Juve, dal 2013 al 2015. Svincolato dopo due stagioni di buon livello al Tottenham, in cui è stato protagonista anche in gare importanti, l'attaccante aggiunge alla rosa a disposizione di Carlo Ancelotti gioco aereo, centimetri, personalità ed esperienza.