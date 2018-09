Secondo quello che racconta la Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria col Torino, a Napoli già si sogna una nuova vittoria in Piemonte, questa volta contro la Juventus e, perché no, ancora con un gol di Koulibaly: "C’è agitazione in città, al di là delle raccomandazioni di Carlo Ancelotti che ha invitato tutti a stare calmi, critica compresa. Napoli è in fermento, ansiosa di misurarsi coi campioni d’Italia, di dimostrare che la favola azzurra non è per niente finita come in tanti hanno pronosticato per tutta l’estate".