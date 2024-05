NAPOLI IN CONFERENCE LEAGUE SE... LE COMBINAZIONI - 

Napoli-Lecce (domenica 26 maggio, alle ore 18)

Vince contro il Lecce, ma il Torino non vince contro l’Atalanta e la Fiorentina vince la Conference, senza sorpassare la Lazio in classifica

I piemontesi si trovano a quota 53 punti, mentre i partenopei a 52, con i viola a 57 e ormai irraggiungibili per entrambe le formazioni, dati i 4 punti di vantaggio e la partita da recuperare il 2 giugno alle 18 contro l’Atalanta. Ma vediamo come gli azzurri possono arrivare in Conference.Questa è la partita che deve ancora disputare il Napoli nel corso della trentottesima giornata di Serie A:

A quel punto la nona in Serie A andrebbe in Conference League, con i viola in Europa League.