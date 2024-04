Napoli in crisi: spunta il gesto di Di Lorenzo a Castel Volturno

. Fa strano vedere gli ormai ex campioni d'Italia ritrovarsi in una situazione del genere. Eppure va così, tant'è che i tifosi azzurri fanno sentire tutto il loro dissenso al termine di ogni partita che va per il verso sbagliato e soprattutto contro l'Empoli. Al Castellani la dura contestazione, prima, durante e dopo il match. Viene accusato l'impegno che sta venendo a mancare e chi è andato a dialogare con i supporters azzurri è il capitano, Di Lorenzo. Che ha poi trasmesso il tutto ai compagni di squadra.

- Sembra ci sia una spaccatura, come se ognuno stia andando per la propria strada. Il concetto di squadra il Napoli pare averlo svanito. E servono dei segnali, per rimetterci dentro quell'impegno e quella dedizione che chiedono i tifosi.. Infatti, come racconta oggi Repubblica,Serve una sterzata, almeno per terminare decentemente una stagione disastrosa.