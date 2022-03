La prossima stagione ci saranno un po' di cambiamenti in casa Napoli. Tanti i contratti che si concluderanno quest'anno e altri che andranno in scadenza nel 2023.



Del secondo gruppo fa parte Koulibaly, ma non sembra esserci eccessiva preoccupazione attorno alla sua situazione. Stando a quanto racconta il Corriere dello Sport, De Laurentiis ha intenzione di far partire la 'restaurazione' proprio da Koulibaly. Lui il punto fermo del Napoli che verrà nonostante la grande richiesta in tutta Europa.