L'obiettivo comune, almeno quello dichiarato, è trovare una soluzione soddisfacente per tutti. Tra il Napoli e Victor Osimhen il nodo rinnovo è però ancora in sospeso, in attesa della riunione programmata nei prossimi giorni, e il pressing delle squadre corteggiatrici si fa sentire. Anche in quota il futuro dell'attaccante è ancora tutto da decidere: al momento i bookmaker vedono ancora gli azzurri in prima fila, a 1,43, con il Paris Saint Germain prima concorrente. I campioni di Francia incalzano a 2,50, e tra le altre big in corsa spicca anche il Bayern Monaco, a 4,25. Per ora rimangono più distanti Manchester United e Real Madrid, a 9,50, mentre per il Chelsea si arriva a 11.