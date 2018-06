Il Napoli non ha ancora chiuso l'accordo con la Sampdoria per Lucas Torreira. Il club blucerchiato è fermo su una valutazione di 30 milioni, 5 superiori alla clausola rescissoria per poter consentire il dilazionamento del pagamento su più anni. Ma c'è di più perchè il patron Ferrero vuole aspettare il Mondiale di Russia per poter capire se c'è la possibilità di aumentare ancor più la valutazione.