Il mercato delcontinua a muoversi. Dopo l'arrivo dic'è bisogno di continuare a costruire la rosa per il prossimo anno. Per farlo occorre sia cedere che acquistare. Proprio in questo ambito c'è in piedi lo scambioIl polacco, in scadenza con il club azzurro, è sul piede di partenza con la Juventus che lo vorrebbe con sé. L'ex Fiorentina è pronto per affrontare una nuova esperienza e rilanciarsi.- Per lavorare a questo scambio ecco l'intervento di Minoagente di Bernardeschi. Il noto procuratorecon il cugino Enzo,- Ciò che frena maggiormente il passaggio dialnon è la trattativa con la, dato che ad entrambe le squadre farebbe comodo trovare un accordo per questo scambio. L'ostacolo si chiamache è l'agenzia che cura i diritti d'immagine dell'esterno di Carrara. L'incontro traed il Napoli potrebbe portare ad una svolta in questo senso.- I giocatori seguiti dain azzurro sono. Argomento di discussione potrebbe essere anche il messicano, per il quale ieriha speso buone parole, ritenendolo una risorsa per questa squadra. Sembra quasi impossibile chiudere per una sua cessione alle cifre dell'acquisto, così come sarà difficilissimo girarlo in prestito. Così Raiolacon la speranza che possa esplodere e fare la differenza con il Napoli.