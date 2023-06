La scadenza era prevista per il 27 giugno, ma dodici giorni prima De Laurentiis ha già fatto la sua scelta annunciandoPrimo passo compiuto, adesso è tempo di programmare, di organizzare quella che sarà la squadra che andrà a difendere lo scudetto il prossimo anno. La priorità sarà quella diPer il georgiano non ci sono dubbi, la fascia mancina sarà occupata ancora da lui. Discorso differente va fatto con il centravanti nigeriano, perché il suo futuro è ancora tutto da definire.- Come anticipato da Calciomercato.com,per chiarire la posizione di entrambe le parti per quanto riguarda il futuro.e nell'ultima conferenza stampa di dieci giorni fa ha ribadito la volontà di non cedere nessuno nella prossima finestra di mercato.- L'idea è quella di trattenere Osimhen a tutti i costi, quindi i colloqui tra De Laurentiis e Calenda partiranno da un principio, quello secondo cui il calciatore sarebbe incedibile. O quasi. PerchéSolo sondaggi informali da parte dicon il procuratore, senza approfondire i discorsi. Nessun'offerta recapitata al Napoli. Sullo sfondo anche il, da due anni oramai costantemente sulle tracce di Osimhen e ilche ha la necessità di sostituire Benzema. Ritornando alle cose irrinunciabili, un esempio potrebbero essereEcco, in quel caso il concetto di incedibile barcollerebbe seriamente. Il primo passo, però, sarà quello di comunicare a vicenda la volontà e non è da escludere un colpo di cinema come è ormai solito fare De Laurentiis.