Lo ha fatto spiazzando tutti con tempistiche e soprattutto nella scelta, con uno dei suoi soliti colpi di cinema.che torna in Italia dopo quel triennio sulla panchina della Roma conclusosi con l'esonero nel gennaio del 2016. Al suo posto arrivò Luciano Spalletti, il tecnico che oggi sta andando a sostituire lui stesso. Momenti complicati comema questa sua nuova esperienza sarà un motivo per riscattarsi e cercare di difendere lo scudetto, obiettivo che non è riuscito a centrare in giallorosso (due secondi posti).- Difendere lo scudetto, dicevamo. Perché il Napoli inizierà il prossimo campionato da campione in carica, sarà la squadra da battere per strappargli il tricolore. MaUn Napoli forte, una squadra che ha mostrato un calcio spettacolare, una coralità importante, ma allo stesso tempo anche delleclasse pura, con 14 gol e 14 assist tra campionato e Champions League al suo primo anno in un club importante. Nominato anche miglior calciatore della Serie A, sarà uno dei punti fermi della prossima stagione. E questi calciatori Rudi Garcia ha sempre saputo valorizzarli, come fu ad esempio conai tempi della Roma. Altre certezze sono giocatori che hanno pesato in maniera importante come capitan- Ci saranno da affrontare anche dei temi spinosi. In primis quella che sembra oramai una partenza certa, perchéper le squadre con un certo tipo di fatturato.con Kim che tra un paio di settimane potrebbe dire addio al Napoli. Tutta l'attenzione è sucapocannoniere dello scorso campionato e il più grande punto di forza - con Kvara - di questo Napoli. Di fronte a offerte astronomiche diventerebbe difficile dire di no, qualora dovesse arrivare ilSpaventa chiunque l'ipotesi che possa dire addio un calciatore del genere, ma