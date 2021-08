Sono giorni intensi di mercato per tutte le società. Il Napoli ha bisogno di sfoltire un po' la rosa e inizia dalle cessioni in prestito. Questa sera c'è stato un vertice di mercato allo Stadio Maradona, dove il Napoli si è allenato per preparare la sfida contro il Venezia.



Il direttore sportivo del Cosenza, Roberto Goretti, ha incontrato Cristiano Giuntoli, ds azzurro, per parlare di qualche calciatore del club partenopeo. Sul piatto la possibilità di portare al Cosenza Zinedine Machach, che ha già giocato in prestito in Calabria da gennaio 2019 a luglio 2020. In piedi anche le ipotesi che porterebbero in primis a Zedadka e nell'eventualità Costa, entrambi in uscita dal Napoli.