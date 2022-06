Il contratto di Koulibaly scadrà il 30 giugno 2023. Manca esattamente un anno, il rinnovo ancora non c'è stato e le sensazioni non sono state affatto positive fino a questo momento.



Secondo quanto raccolto da Repubblica.it, di futuro se ne parlerà al rientro di Koulibaly dalle vacanze. I contatti tra l'entourage del calciatore e la società vanno avanti, però De Laurentiis dovrà fare uno sforzo economico per andare in contro alle richieste economiche del giocatore. Nel corso del ritiro di Dimaro è previsto un incontro tra Koulibaly ed il presidente del Napoli con l'obiettivo di trovare l'accordo. Nel frattempo, sullo sfondo, c'è la Juve che attende lo sviluppo della situazione ed eventualmente tentare di sfruttare l'occasione qualora il senegalese dovesse finire sul mercato.