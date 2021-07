Sono diversi i giocatori sacrificabili in casa Napoli per i quali arriverebbe un tesoretto non indifferente. Tra questi c'è Koulibaly, che però per meno di 50 milioni difficilmente sarà ceduto. Spalletti ha detto di essere disposto ad incatenarsi con lui pur di non vederlo andar via.



Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, qualche giorno fa Ramadani ha incontrato il PSG per sondare il terreno e capire se ci sono i margini per una trattativa nonostante l'acquisto di Sergio Ramos. Si attendono risposte da Parigi.