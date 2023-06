Il futuro di Victor Osimhen è tutto da scrivere . Come affermato da Il Mattino, a breve si svolgerà un incontro tra l'agente del giocatore, Calenda, e Aurelio De Laurentiis per definire la situazione. Tra i pretendenti, il Psg è davanti a tutti, ma attenzione anche al Real Madrid. Il Napoli chiede tra i 150 e i 160 milioni: in ballo c'è un eventuale rinnovo biennale, anche perché occorre capire quale club sarebbe disposto a versare cifre simili.