Un nodo da sciogliere per il Napoli è quello relativo al futuro difensore centrale. Kim è in uscita, si avvicina il pagamento della clausola da parte del Bayern Monaco. Dalla Germania ecco spuntare il possibile sostituto del sudcoreano. Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, per il dopo Kim il Napoli starebbe seguendo Kō Itakura, centrale classe '97 in forza al Borussia Mönchengladbach e punto di riferimento della Nazionale giapponese.