Nell'edizione odierna del quotidiano napoletano Il Mattino viene riportata un'indiscrezione secondo la quale Zlatan Ibrahimovic avrebbe già visitato Napoli la scorsa estate, in vacanza con la famiglia. Il campione svedese avrebbe soggiornato per sei giorni a ​Piano di Sorrento approfittando per una breve escursione a ​Posillipo e dintorni. In quell'occasione si sarebbe rafforzato il feeling con la città e la gente napoletana.