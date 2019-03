Tuttosport fa il punto sul mercato del Napoli. In estate possono partire Mertens e Callejon, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2020. Il club sta lavorando ai rinnovi di Milik, Zielinski e Maksimovic (contratti in scadenza nel 2021).



Il Napoli ha già bloccato il centrocampista spagnolo del Villarreal, Fornals. Sugli esterni osservati speciali il messicano Lozano del PSV Eindhoven e l'austriaco Lazaro dell'Hertha Berlino.