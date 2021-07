Argomento chiave di queste settimane in casa Napoli è il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il contratto del capitano scadrà tra meno di un anno e servirà capire cosa riserverà il futuro.



Il Napoli non vorrebbe privarsi di Insigne. Però la situazione è condizionata dalle richieste del giocatore. Non aiutano nemmeno i social dato che la società sembrerebbe infastidita da alcuni post del suo entourage. Ad oggi non ci sono offerte e il Napoli non ha paura di perdere Insigne a zero. Nei prossimi giorni potrebbero sentirsi Vincenzo Pisacane, agente del calciatore, e Cristiano Giuntoli. Lo riporta oggi Il Mattino.