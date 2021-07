Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato con alcuni giornalisti, in particolare anche Carlo Alvino, in merito alla situazione delle maglie in vista della stagione che sta per iniziare: “Il 20 agosto il Napoli avrà il nuovo materiale tecnico a disposizione. Le maglie avranno il logo EA7. Si producono in Italia, Cina, Bangladesh, Pakistan e Turchia”.