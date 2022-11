Grande protagonista nei primi mesi con la maglia del Napoli, oggi Kim Min-jae è pronto a dare tutto in Qatar per arrivare più in fondo possibile ai Mondiali con la sua Corea del Sud.



Eppure alla prima gara contro l'Uruguay ha riscontrato un problema al polpaccio. La presenza di Kim per il match di oggi contro il Ghana è in dubbio, il polpaccio è delicato e uno stiramento chiuderebbe già da ora i suoi Mondiali. L'intenzione del ct Paulo Bento, però, sembra quella di volerlo schierare ugualmente, considerando il suo valore e la sua importanza in questa squadra. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.