Dopo il ko interno contro il Milan, ecco arrivare la ripresa immediata da parte del Napoli. La squadra di Spalletti ha trovato un successo importantissimo su un campo ostico come quello di Verona. Protagonista assoluto Victor Osimhen, che con la sua doppietta ha trascinato gli azzurri.



Eppure c'è stato un momento in cui tutti i tifosi azzurri hanno tremato. Al 54' Osimhen ha riportato un colpo alla spalla e sembrava gestirla a fatica. Il pensiero della sostituzione immediata c'è stato ma alla fine è tornato in campo ed ha anche realizzato il gol del raddoppio. L'allarme sembra essere rientrato, oggi sarà sottoposto ad accertamenti ma pare non ci sia nulla di preoccupante. Lo riporta Il Mattino.