Brutta tegola per Luciano Spalletti a Dimaro, dato che durante l'ultima amichevole contro la Pro Vercelli si è infortunato Diego Demme. Il centrocampista tedesco è stato travolto in ritardo da Comi, centravanti avversario, e la situazione è apparsa subito preoccupante. I primi controlli, poi confermati, hanno fatto emergere una lesione lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro.



Dopo ulteriori esami è stato evidenziato che il legamento collaterale mediale è risultato sfilacciato così oggi è previsto un consulto a Villa Stuart per valutare l'intervento chirurgico presso Villa Stuart. Tuttavia non cambieranno i tempi di recupero, anzi servirà a fare maggior chiarezza sul ritorno in campo, previsto per metà-fine ottobre.