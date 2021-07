Nei giorni scorsi Ausilio e Marotta hanno registrato l'interesse del Napoli per Matias Vecino, ma l'Inter non ha alcuna intenzione di privarsene, almeno non alle condizioni del Napoli, che lo avrebbe richiesto in prestito. Da viale della Liberazione è giunta una risposta inequivocabile: il giocatore può partire solo a fronte di una concreta e interessante offerta economica, vicina ai 15 milioni di euro. In caso contrario, l'uruguaiano rimarrà a Milano, visto e considerato che può contare sulla stima di Simone Inzaghi.