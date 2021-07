Il finale di ritiro a Dimaro per il Napoli non è stato a lieto fine. Ieri nell'amichevole contro la Pro Vercelli c'è stato il brutto infortunio di Diego Demme. Il centrocampista tedesco ha avuto un ​trauma distorsivo di secondo-terzo grado al ginocchio destro.



In mezzo al campo il Napoli aveva già bisogno di un rinforzo, vista la partenza di Bakayoko. Ora con l'infortunio di Demme c'è ancora maggior necessità. Il Corriere del Mezzogiorno fa due nomi in particolare, ovvero quello di Koopmeiners dell'AZ Alkmaar e Zakaria del Borussia Monchengladbach.