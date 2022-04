Lo scorso 19 marzo il Napoli perdeva Giovanni Di Lorenzo. Il terzino ex Empoli riportava una distorsione di secondo grado del ginocchio destro ma il suo rientro in campo è ormai ad un passo.



Questa mattina Di Lorenzo si è sottoposto alla visita di controllo a Villa Stuart con il Prof. Mariani. Risultati soddisfacenti, il giocatore ha recuperato e si avvicina il suo rientro in campo. Gradualmente riprenderà gli allenamenti in gruppo. Difficilmente Di Lorenzo ci sarà in vista di Napoli-Roma di lunedì, ma potrà scendere in campo contro l'Empoli nella giornata successiva.