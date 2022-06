Brutte notizie per il Napoli: Mathias Olivera, acquistato dal Getafe, ha infatti lasciato il campo al 37' di Uruguay-Panama per una distorsione al ginocchio sinistro. Il terzino sinistro uruguaiano ha urlato dal dolore dopo un contrasto e ha poi lasciato il campo in lacrime. Nelle prossime ore sono attese novità sulle condizioni del calciatore.