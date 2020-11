Brutte notizie per il Napoli. Victor Osimhen, al minuto 74 di Nigeria-Sierra Leone, match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa in cui il centravanti nigeriano era riuscito anche a trovare il gol, è stato sostituito a causa di un infortunio che preoccupa la squadra di Rino Gattuso.







TIMORE PER IL POLSO - L'attaccante del Napoli ha lasciato il campo in barella per un infortunio al polso che verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico della Nigeria. Secondo le prime informazioni che arrivano proprio dalla Nigeria, si teme la rottura del polso per Osimhen. In casa Napoli è già scattato l'allarme: si attendono novità sulle condizioni dell'attaccante. Dopo gli accertamenti, si capirà se Osimhen dovrà fare subito ritorno a Napoli per curare il polso.