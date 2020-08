Il Napoli rischia di perdere Lorenzo Insigne in vista della supersfida di Champions contro il Barcellona al Camp Nou. Sabato c'è bisogno di vincere in terra spagnola o pareggiare segnando almeno due gol. Ma c'è il grosso pericolo di giocare la partita più impegnativa della stagione senza il capitano.



Insigne ha infatti riportato un infortunio muscolare contro la Lazio, avvertendo subito dolore. Secondo quanto riportato da Sky, sembrerebbero ben due gli infortuni accusati dal giocatore: risentimento muscolare all'adduttore, come già noto, ma anche un’infiammazione alla cartilagine che collega le due ossa pubiche.