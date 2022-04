In casa Napoli c'è tanta delusione, il pareggio di ieri contro la Roma significa esclusione quasi certa dalla lotta scudetto. Ma non è l'unico aspetto negativo della serata. Infatti all'ora di gioco è stato costretto a fermarsi Lobotka.



Il centrocampista slovacco si è accasciato al suolo per un problema muscolare. L'ennesimo della sua stagione. Oggi Lobotka si sottoporrà agli accertamenti del caso ma le sensazioni dell'immediato post partita non destano troppa preoccupazione.