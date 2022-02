Tre settimane fa il Napoli si trovava costretto a rinunciare a Hirving Lozano. Il messicano ha riportato con la Nazionale una lussazione alla spalla. Per fortuna non c'è stato bisogno dell'operazione, ma solo di riassestamento e terapie.



Il rientro di Lozano è sempre più vicino. Il giocatore si allena in campo ormai da una settimana, lavora a parte. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport c'è una data salvata in rosso sul calendario: l'obiettivo è tornare tra i convocati per Verona-Napoli del weekend del 12-13 marzo.