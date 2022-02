Non tanto per essere usciti dalla competizione o per aver perso contro il Barcellona, più che altro per la modalità in cui è avvenuto tutto. Un risultato pesante, 4-2 per gli spagnoli con un dominio netto in campo e la partita che all'ora di gioco si chiudeva già con un super gol di Aubameyang tra gli 'olè' umilianti dei tifosi spagnoli presenti nel settore ospiti.L'ERRORE DI INSIGNE - Al netto della forza dell'avversario, di pecche ce ne sono state da parte del Napoli. Partendo da un contropiede finalizzato da Jordi Alba che ha gelato il Maradona dopo soli otto minuti di gioco.senza neanche spendere un fallo tattico e gli avversari sono arrivati forti in porta. Un episodio che ha letteralmente fatto infuriare i tifosi presenti allo stadio e anche quelli da casa che si sono scagliati sul capitano attraverso commenti non proprio d'amore attraverso i social.- Eppure Insigne ha provato il riscatto, ha voluto fare di tutto per rientrare in partita mettendoci la sua firma. Con. Ma non è bastato, troppo ampio il divario con il Barcellona. Per il capitano era una serata importantissima, perché è stataHa recuperato dopo il problema muscolare che lo ha costretto a restare fuori nella trasferta di Cagliari, ma non saluta nel migliore dei modi l'Europa.- Tifosi insoddisfatti e anche arrabbiati con Insigne. Il 24 del Napoli è stato sostituito all'82' per far spazio a Petagna.Al termine della stagione Insigne non sarà più un giocatore azzurro e volerà destinazione Toronto. Ma nel frattempo è ancora un calciatore del Napoli e un po' di preoccupazione attorno al suo rendimento c'è. Quest'anno ha realizzato 8 gol, di cui 6 in campionato e 2 in Europa League. Solo uno su azione, nel 3-0 contro il Legia Varsavia. Non è il massimo che ci si aspetta da lui, ma evidentemente molto di più.