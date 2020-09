La giornata del Napoli ieri è stata quasi perfetta. Sei i gol rifilati al Genoa senza subirne nessuno. Purtroppo, però, Insigne e Manolas sono stati costretti a lasciare il terreno di gioco per un doppio infortunio. Quello del capitano azzurro si è rivelato fin da subito serio e resterà fuori almeno venti giorni.



Un sospiro di sollievo, invece, per le condizioni di Kostas Manolas. Al rientro in campo per il secondo tempo, infatti, il difensore greco è rimasto negli spogliatoi. Per lui un problema alla schiena. Ma tutto sembra essere rientrato senza intoppi e ci sarà nell'importantissima sfida di Torino contro la Juventus tra sei giorni.