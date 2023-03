È la notizia che non avrebbero mai voluto ricevere i tifosi del, specialmente in questo momento della stagione, quando in ballo c'è la possibilità di centrare la semifinale di Champions League. Il centravanti nigeriano ha riportato unae settimana prossima sarà sottoposto a nuovi accertamenti.Il dubbio e la preoccupazione più grande, però, riguarda il doppio confronto per i quarti di finale di Champions League proprio contro i rossoneri. Già, perché si prevedonoUlteriori controlli saranno effettuati settimana prossima, ma sembra veramente tanto difficile immaginare il numero 9 del Napoli in campo, almeno a San Siro.- Adesso Spalletti dovrà trovare una soluzione,È già accaduto tra settembre e ottobre, quandohanno dato delle risposte importanti (sostituendo lo stesso attaccante ex Lille infortunato), segnando a raffica. L'argentino ha deciso il match di San Siro contro il Milan con la sua fantastica girata di testa. Proprio il Cholito dovrebbe essere il principale indiziato per scendere in campo dal primo minuto domenica al Maradona contro i rossoneri. Considerando anche Raspadori che proprio ora è di rientro dopo un mese di stop.Si navigherà a vista, con la speranza di ritrovare quanto prima il bomber da 25 gol stagionali, Victor Osimhen.