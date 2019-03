Lorenzo Insigne salta il Salisburgo. A riportarlo è il profilo Twitter ufficiale del Napoli, che ha spiegato: “Fastidio muscolare nel riscaldamento per Lorenzo Insigne. Al suo posto Dries Mertens”. Doveva giocare titolare, invece si è fermato a pochi minuti dalla gara. Le condizioni di Insigne verranno rivalutate nelle prossime ore, alla ripresa degli allenamenti: Insigne è in dubbio per la gara con l’Udinese in programma domenica alle 18. La buona notizia per Ancelotti è la sosta per le nazionali in programma dopo la 28esima giornata di campionato…