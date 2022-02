Brutte notizie per il Napoli, che non è particolarmente fortunato quest'anno con gli stop causa infortunio. Nella notte italiana si è fatto male Hirving Lozano, costretto ad uscire in barella per un problema alla spalla. Al minuto 66 di Messico-Panama (terminata sul risultato di 1-0) , match di qualificazione a Qatar 2022, l'esterno offensivo ex Psv è caduto male dopo un contrasto con Murillo​: soccorso, è stato costretto al cambio. I medici del Tri gli hanno immobilizzato il braccio sinistro, i primi test medici in ospedali hanno evidenziato una​ lussazione alla spalla. Rischia uno stop di oltre un mese.