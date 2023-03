Non inizia nel migliore dei modi la sfida contro l'Atalanta per il Napoli. Già assenti Lozano causa infortunio e Mario Rui per squalifica, Luciano Spalletti è costretto a rinunciare ad un altro calciatore fondamentale. Si tratta di Alex Meret, unico a non saltare neanche un minuto in questa stagione.



TOCCA A GOLLINI - L'estremo portiere del Napoli ha riportato un problema durante il riscaldamento prepartita. Fastidio al polso per lui, tocca a Gollini. Ex di turno, l'estremo difensore arrivato dalla Fiorentina fa l'esordio in maglia azzurra.