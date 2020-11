Gattuso sta iniziando a perdere qualche pezzo per strada. Dopo lo stop di Osimhen con la Nigeria, ieri Bakayoko non ha potuto allenarsi a causa di una febbre alta. A loro si è aggiunta la positività al Covid-19 di Hysaj e dalle Nazionali non arrivano altre buone notizie.



David Ospina ieri avrebbe dovuto giocare con la sua Colombia, ma non è potuto scendere in campo nella pesante sconfitta contro Ecuador. Questo quanto comunicato dalla stessa Nazionale colombiana:



"Il giocatore David Ospina ha presentato un problema fisico dopo la partita contro l'Uruguay. Dopo tutti gli sforzi medici per recuperare il giocatore, purtroppo non è stato possibile, ed è fuori dai giochi contro l'Ecuador".