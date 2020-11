Il Napoli non vive giorni semplicissimi. A destare maggiori preoccupazioni è Victor Osimhen, infortunatosi alla spalla destra con la sua Nigeria. In vista c'è il prossimo impegno di campionato, domenica contro il Milan al quale l'attaccante quasi sicuramente non prenderà parte. Chi inizia a preoccupare in vista di Napoli-Milan è Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista in prestito dal Chelsea è diventato un elemento fondamentale per Rino Gattuso. Oggi non si è potuto allenare con la squadra a causa di una forte febbre che lo ha colpito. Scongiurata al momento la positività al Covid-19, dato che il giocatore con tutta la squadra ieri si è sottoposto al consueto tampone, che oggi ha dato esito negativo. ​Ora il giocatore è a casa con la speranza di smaltire il problema più in fretta possibile per essere a disposizione di Gattuso nei prossimi giorni.