Napoli, infortunio per Rrahmani: il comunicato del club

La serata di ieri per il Napoli è stata ricca di soddisfazioni. La vittoria contro la Juve vuol dire tanto in termini di umore, di classifica e poi ai piedi del Vesuvio battere i bianconeri ha sempre un sapore speciale. Sono arrivate anche notizie negative nel corso dei 90 minuti. Perché al minuto 65 ha lasciato il terreno di gioco Amir Rrahmani a causa di un infortunio muscolare. Al posto del difensore kosovaro è subentrato Leo Ostigard.



LE CONDIZIONI - Apprensione, dunque, legate alle condizioni di Rrahmani. Problema muscolare, dicevamo, che il Napoli ha evidenziato nel suo ultimo comunicato: Dopo il successo sulla Juventus, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Saranno da valutare le condizioni di Rrahmani sostituito ieri per un risentimento all'adduttore destro.



IL RIENTRO - Si analizzerà la situazione giorno dopo giorno. La speranza è che Rrahmani abbia chiesto il cambio nel momento giusto e che non sia stato troppo tardi. Tra quattro giorni contro il Torino presumibilmente, anche per non rischiare, dovrebbe restare fuori con Ostigard titolare al suo posto. L'obiettivo è avere Rrahmani a disposizione in occasione di Barcellona-Napoli, in programma martedì 12 marzo alle ore 21.