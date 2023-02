In un momento idilliaco il Napoli trova anche qualcosa che non va. Si è fermato, infatti, Giacomo Raspadori nel corso dell'allenamento di ieri a causa di un risentimento muscolare. Non ci sono delle buone sensazioni, il calciatore è uscito dolorante dal centro sportivo e presto si sottoporrà agli esami strumentali del caso. Il timore è che si tratti di una distrazione muscolare e che potrebbe tenere Raspadori fuori 3-4 settimane.